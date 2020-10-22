Son dakika haberi: Lübnan'daki Türk Hastanesi'nde görev alacak hemşireler Türkiye'de eğitim görüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Lübnan'daki Türk Hastanesi'nde görev alacak hemşireler Türkiye'de eğitim görüyor

22.10.2020 11:33
Son dakika haberi: Lübnan'daki Türk Hastanesi'nde görev alacak hemşireler Türkiye'de eğitim görüyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) açılış çalışmalarını sürdürdüğü Lübnan'daki Türk Hastanesi'nde görev alacak hemşirelerin, Türkiye'de yanık ve travmatoloji eğitimi gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) açılış çalışmalarını sürdürdüğü Lübnan'daki Türk Hastanesi'nde görev alacak hemşirelerin, Türkiye'de yanık ve travmatoloji eğitimi gördüğünü söyledi.

Büyükelçi Çakıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnanlıların yaralarını sarmak amacıyla açılması talimatı verdiği "Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi"ni açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Türk ve Lübnanlı yetkililerin vardığı mutabakata göre Sayda Türk Hastanesi'ndeki tıbbi malzemelerin tümünün elden geçirdiğini aktaran Çakıl, söz konusu tıbbi techizatların hepsinin çalışır duruma gelmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Kısa süre içinde Sayda Türk Hastanesi'ndeki bütün tıbbi malzemelerin aktif hale getirileceğinin altını çizen Çakıl, "Ayrıca Sayda Türk Hastanesi'nin fiziki olarak ihtiyaçları giderilmiş, elektronik, mekanik ve klima sistemleri de elden geçirilmiştir. Halihazırda hastanedeki bu sistemler çalışır durumdadır." dedi.

Büyükelçi Çakıl, açılışının ardından Sayda Türk Hastanesi'nde görev yapacak sağlık çalışanlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Hastanenin açılmasında görev alması öngörülen 20 hemşire, 10'ar kişilik 2 grup halinde Türkiye'de eğitim görecektir. Lübnanlı 10 kişilik hemşire grubunun, şu anda ülkemizde devam eden eğitimlerini tamamladıktan sonra birkaç gün içinde geri dönüş yapmaları bekleniyor. İkinci grup 10 kişinin ise kasım ayının ilk haftası itibarıyla Türkiye'de eğitimlerine başlamaları planlanıyor. Dolayısıyla Sayda Türk Hastanesi'nde görev alacak sağlık çalışanlarından 20 hemşire, birkaç hafta içinde Türkiye'deki yanık ve travmatoloji eğitimlerini tamamlamış olacaklardır."

Türk Hastanesi, yıllarca iç anlaşmazlıkların kurbanı oldu

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyinde yer alan Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloğu ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım bloğundan oluşuyor.

Kasım 2010'da Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle halkın hizmetine açılamadı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da zirveye çıktığı bir dönemden geçiyor.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut Liman'ındaki şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, 13 Ağustos'ta Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hamad Hasan ile bir araya gelerek hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.

Türkiye, Beyrut, Lübnan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Lübnan'daki Türk Hastanesi'nde görev alacak hemşireler Türkiye'de eğitim görüyor - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Aliyev, "Ermenileri iti kovar gibi kovuyoruz" demişti! Azerbaycan, yerli kamikaze İHA'sına "İti Kovan" adını verdi Ünlü oyuncu Natalie Portman, arkadaşlarıyla birlikte kadın futbol takımı kuruyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Müzik duyunca oynamadan duramıyor, trafik cezası kesilirken bile göbek atıyor
Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor         
11:17
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 481 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 481 liradan işlem görüyor         
11:01
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Son Dakika! Hatay'da, 23 yıldır aranan PKK'nın sözde Amanoslar sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü Son Dakika! Hatay'da, 23 yıldır aranan PKK'nın sözde Amanoslar sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü         
10:18
Paşinyan Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı         
10:06
Yüz yüze eğitim, çocuklarda vaka sayısını artırdı mı? Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan yanıt geldi Yüz yüze eğitim, çocuklarda vaka sayısını artırdı mı? Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan yanıt geldi         
09:56
Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu         
09:33
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor         
08:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 11:37:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Lübnan'daki Türk Hastanesi'nde görev alacak hemşireler Türkiye'de eğitim görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei