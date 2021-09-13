Son dakika haberi: Lübnan'ın eski Genelkurmay Başkanı Kahveci, Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili soruşturmada ifade verdi - Son Dakika

Lübnan eski Genelkurmay Başkanı General Can Kahveci'nin, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdiği belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, soruşturmayı yürütmekle görevli hakim Tarık el-Bitar, Kahveci'nin ifadesini aldı. İfade verme işlemi sırasında Kahveci'nin avukatının da hazır bulunduğu ifade edildi.

Bitar'ın, sorgusunu tamamlamak üzere 28 Eylül'de Kahveci'yi tekrar dinleyeceği kaydedildi.

Kahveci, 2 Temmuz'da Bitar tarafından davada soruşturulması istenen 6 yüksek rütbeli subay arasında yer alıyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Adalet Bakanlığı tarafından patlamayı soruşturmakla görevlendirilen hakim Bitar, bazı eski bakanların dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemiş ancak başarılı olamamıştı.