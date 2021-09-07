Son dakika haberi: Lübnan'ın kuzeyindeki fırıncılar, yakıt krizi sebebiyle yarın ekmek çıkarmama kararı aldı - Son Dakika

Lübnan'ın kuzeyindeki fırıncılar, akaryakıt krizi sebebiyle yarın fırınların ekmek çıkaramayacağını bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, kuzeydeki Fırıncılar Sendikası, ülkede bir süredir devam eden akaryakıt kriziyle ilgili Trablusşam kentindeki merkezinde bir toplantı yaptı.

Fırıncılar Sendikası Üyesi Tarık el-Mir, yakıt krizi nedeniyle her gün çalışmalarının durması ve evlerine ekmek götürememesinden endişe ettiklerini söyledi.

Şu anda Akkar kentinde un ve mazot krizinin olduğunu belirten Mir, Enerji Bakanlığı'nın kendilerine un ve yakıt teslimatı yapıncaya dek yarından itibaren ekmek çıkarmama kararı aldıklarını ifade etti.

Öte yandan Trablusşam Belediye Başkanı Riyad Yamak, yaptığı açıklamada, Başbakan Hassan Diyab'ın müsteşarı Hüseyin Cafer'in kendisini arayarak yakıtın yarın un üreticileri ile fırıncılara dağıtılacağı bilgisini kendisiyle paylaştığını söyledi.

Yamak, fırınların önünde kuyruklara girme ve panik yapacak bir durum olmadığına işaret etti.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı, Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın, akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.

Ülke genelindeki uzun benzin kuyruklarında zaman zaman gerilim yükseliyor ve silahlı kavgalara dönüşen olaylar da yaşanıyor.