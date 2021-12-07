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Son dakika haberi! Lübnan Meclisi, dar gelirli ailelere nakdi yardım kararını yeniden onayladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Lübnan Meclisi, dar gelirli ailelere nakdi yardım kararını yeniden onayladı

07.12.2021 15:41
Son dakika haberi! Lübnan Meclisi, dar gelirli ailelere nakdi yardım kararını yeniden onayladı

Bir son dakika haberine göre Lübnan Meclisinin, 200 bin ailenin faydalanacağı nakdi yardım için gerekli karar değişikliğini oy çokluğuyla onayladığı belirtildi.

Lübnan Meclisinin, 200 bin ailenin faydalanacağı nakdi yardım için gerekli karar değişikliğini oy çokluğuyla onayladığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, altyapıda kullanılmak üzere daha önce Dünya Bankasının tahsis ettiği bütçenin Sosyal İşler Bakanlığınca kullanılması yönündeki değişiklik bugünkü Meclis oturumunda görüşüldü.

Oturumda, ekonomik kriz nedeniyle bütçenin, ülke altyapısı için değil ivedi bir şekilde yardıma muhtaç ailelere nakdi olarak ödenmesi yönündeki değişiklik oy çokluğuyla kabul edildi.

Eski Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni, daha önce yaptığı açıklamada, Dünya Bankasından alınacak 295 milyon dolarlık kredinin 200 binden fazla aileye ödeneceğini belirtmişti.

Lübnan Meclisi, mart ayında Dünya Bankası kredisinin ailelere ödenmesi yönünde bir karar almıştı.

Ancak paranın dolar değil Lübnan lirasıyla ödenmek istenmesi ve Bankaya sorulmadan değişikliğin yapılması gibi sorunlarla karşılaşıldığı için uygulamaya geçilememişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizleri de beraberinde getirdi.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.

Uluslararası Para Fonunun 2020'ye ait raporuna göre ise Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir ekonomik kriz nedeniyle 8 bin dolardan 3 bin doların altına düştü.

Togo Cumhuriyeti, Ekonomik Kriz, Lübnan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Lübnan Meclisi, dar gelirli ailelere nakdi yardım kararını yeniden onayladı - Son Dakika


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