Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Hayr, ülkenin kuzeyinde meydana gelen patlamada yaralanan onlarca kişinin tedavisi için Lübnanlı yetkililere, "Sayda kentindeki Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılma sürecini hızlandırma" çağrısı yaptı.

Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Hayr, kuzeydeki Akkar bölgesinde 22 kişinin hayatını kaybetmesine ve 79 kişinin yaralanmasına yol açan akaryakıt deposundaki patlamanın ardından basına yaptığı açıklamada, yaralıları kabul eden hastanelere yardım için ülkede faaliyet gösteren uluslararası örgüt ve kuruluşlardan destek istedi.

Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılışa hazır olduğuna ve sadece sağlık personelini atama ihtiyacı duyulduğuna işaret eden Hayr, ülke yetkililerinden patlamada yaralananların tedavileri için hastanenin hizmete açılma sürecinin hızlandırılmasını istedi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece saatlerinde bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada 22 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yıllardan beri iç anlaşmazlıkların kurbanı olan Türk hastanesi

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyindeki Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloku ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım blokundan oluşuyor.

Kasım 2010'da o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle hizmete açılamadı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçlarını göz önüne alarak Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, Ağustos 2020'de Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hasan ile bir araya gelmiş, görüşmede hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.