Lübnanlı iş insanını silah zoruyla alıkoyup, fidye isteyen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Lübnanlı iş insanını silah zoruyla alıkoyup, fidye isteyen 3 kişi yakalandı

20.10.2020 11:09
Lübnanlı iş insanını silah zoruyla alıkoyup, fidye isteyen 3 kişi yakalandı, System.String[]

KAHRANMANMARAŞ'ta Lübnanlı iş insanını maske kumaşı satma bahanesiyle davet ettikleri evde silah zoruyla alıkoyup, yakınlarından 122 bin dolar fidye isteyen yabancı uyruklu 3 kişi, polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

KAHRANMANMARAŞ'ta Lübnanlı iş insanını maske kumaşı satma bahanesiyle davet ettikleri evde silah zoruyla alıkoyup, yakınlarından 122 bin dolar fidye isteyen yabancı uyruklu 3 kişi, polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yabancı uyruklu Ş.A. (32), M.A.(35) ve Z.R (40), daha önce kumaş almak için Türkiye'ye çeşitli tarihlerde gelen Lübnanlı iş inanını M.E.'yi (28) maske kumaşı satmak için Kahramanmaraş'a davet etti. 3 şüpheli, verilen adese gelen M.E.'yi misafir etme bahanesiyle götürdükleri evde silah ve bıçak zoruyla alıkoydu. Şüpheliler, el ve ayaklarını bağladıkları M.E.'nin Lübnan'daki yakınlarından 122 bin dolar fidye istedi. M.E.'nin yakınları, çetenin Lübnan'daki bağlantısına fidyenin bir kısmını ödedi. 2 gün alıkonulan M.E., daha sonra çete üyelerince Türkoğlu ilçesinde gece yarısı ıssız bir yere bırakıldı.M.E., yaklaşık yarım saat yürüdükten sona bir akaryakıt istasyonuna ulaştı. Buradaki görevlilerin ihbarı üzerine gelen polisler, iş insanını ifadesi alınmak üzere Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. M.E.'nin verdiği eşkal bilgileri üzerine polis çalışma başlatıp Beyrut polisine de bilgi verdi.YURT DIŞINA KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Ekipler, yaptıkları çalışmada Ş.A., M.A. ve Z.R.'nin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Adresleri tespit edilen 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorgularının adından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'fidye istemek, kişi hürriyetini engelleme, zorla alıkoyma ve silahlı tehdit' suçlarından tutuklandı.


Lübnanlı iş insanını silah zoruyla alıkoyup, fidye isteyen 3 kişi yakalandı
Lübnanlı iş insanını silah zoruyla alıkoyup, fidye isteyen 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş, Türkiye, Yabancı, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lübnanlı iş insanını silah zoruyla alıkoyup, fidye isteyen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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