Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, muhalefetin çağrıları üzerine grev kararı alan fabrikaların kapatılmasını emretti.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıllık Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanması sonrası muhalefet seçimde hile yapıldığını iddiası ile sokağa inmişti. 9 Ağustos'tan bu yana aralıklarla devam eden protestolarda muhalifler ülkedeki işçilere genel grev çağrısı yaptı. Lukaşenko ise bu grev çağrısına karşı bir hamle gerçekleştirdi. Belarus'un batı sınırındaki Grodno kentinde miting düzenleyen Lukaşenko, muhalefete gözdağı verdi.

VALİLERE "FABRİKALARI KAPATIN" EMRİ

Devlet Başkanı Lukaşenko, muhalefetin çağrısı ile seçimler yenilenene kadar iş bırakma kararı alan fabrikaların tutumlarını eleştirerek, bölge valilerine talimat verdi. Mitingde yaptığı konuşmada valilere seslenen Lukaşenko, "Valilerden, yöneticilerden istediğim şu eğer birileri çalışmak istemiyorsa onları zorlamayın. Hiç gerek yok. Her nasılsa onlara istemediklerini zorla yaptıramayız. Ancak fabrika çalışmıyorsa, pazartesi kapısına kilit vurunuz" dedi.

BELARUS'U TEHDİT EDİYORLAR

Yabancı ülkelerin Belarus'un içişlerine karışmaya çalıştığını savunan Lukaşenko, "Bugün anlaşmazlık ve nefret tohumlarına doğru itiliyoruz. Batı sınırında silahlarıyla tehdit ediyorlar. Bunu kimin yaptığını biliyorum. Açık açık devletimizin içişlerine müdahale ediyorlar. Biz topraklarımızı savunmalıyız. Barışın egemen olduğu ve huzurun hakim olduğu ülkemizi savunmalıyız" ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı, Belarus halkına birliktelik çağrısı yaparak. NATO'nun Batı sınırındaki askeri hareketliliğine dikkat çekti. Lukaşenko, "Tek bir asker, tek bir provokatör, tek bir mermi bizim sınırlarımızdan içeriye girmemeli" dedi.

(İHA)