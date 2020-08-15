Son dakika haberi! Lukaşenko, talep etmeleri halinde Rusya'nın askeri destek sağlayacağını açıkladı - Son Dakika

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, talep etmeleri halinde Rusya'nın ülkesine askeri destek sağlayacağını söyledi.

Lukaşenko, Savunma Bakanlığındaki Stratejik Yönetim Merkezi'nde yetkililerle yaptığı toplantıda, cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında düzenlenen protestolar ve ülkedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştüğünü belirten Lukaşenko, "Putin ile ilk talebimiz üzerine Belarus'un güvenliği için kapsamlı destek sağlanması konusunda anlaştık." dedi.

Lukaşenko, Rusya ile askeri alanda Birlik Devleti anlaşmalarının bulunduğunu ve ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye olduğunu anımsattı.

Geçen hafta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı. Gösteriler, 6 gün boyunca sürmüştü.

Belarus, dün akşam, yakalanan 33 Rus paralı savaşçıdan 32'sini Rusya'ya teslim etmiş, 1'i Belarus vatandaşı da olduğu için ülkede kalmıştı.