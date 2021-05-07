Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi - Son Dakika

Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi

07.05.2021 10:07

Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi VIP minibüs ve ciplerin de olduğu 24 lüks otomobil ele geçirildi Devletten kaçırılan vergi miktarının 27 milyon lirayı bulduğu ifade edildi İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli marka...

Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi

VIP minibüs ve ciplerin de olduğu 24 lüks otomobil ele geçirildi

Devletten kaçırılan vergi miktarının 27 milyon lirayı bulduğu ifade edildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli marka ve modelde 24 lüks araca el konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından 'turistik kolaylıklar' kapsamında yurda sokulan lüks otomobillerin Türkiye piyasasında satıldığı bilgisi üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ ve Samsun'da 28 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında VIP minibüs ve ciplerin de olduğu 24 lüks otomobil ele geçirildi. Araçların 15'i İstanbul'da, 2'si Samsun'da, 2'si İzmir'de, 2'si Kayseri'de, birer tanesi Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ'da ele geçirildi.

Şüphelilerin, turistlere tanınan kolaylıkları fırsata çevirerek Türkiye' getirilen otomobillerin, kişi ya da firmalar tarafında araçlara ait sahte fatura şehadetname veya ÖTV belgesi noterden tescil işlemini gerçekleştirdikleri belirlendi. İlk tescil belgesi için 'sahte trafik şahadetnamesi' düzenlemek suretiyle aracın alıcısına bu evrakları ibraz ederek orijinal belge gibi noterlere müracaatını sağlayan şüphelilerin, yurtiçinde yasal olarak kayıtlı olan, kayıtlarında çok sayıda 'haciz' ve 'yakalama şerhi' bulunan otomobillerin şasi numaralarında bir ya da birden fazla değişiklik yaparak 27 milyon lira vergi kaçırdıkları belirlendi. Sahte şahadetname ve evrak üzerinde değiştirilmiş şasi numarası ile ilk tescil işlemini ÖTV'siz yaptırdıkları ve noterden 'yeni bir otomobilmiş' gibi yeni plaka ve tescil numarası alındığı ortaya çıktı.

Devlete zararı 27 milyon lira

Lüks araçların, sahte belgelerle yeni bir plaka üzerinden yeni bir araçmış gibi tescil edilerek sorunsuz bir şekilde kullanıldığı veya satışa sunulduğunu belirleyen polis, araçlardan bazılarının ise uluslararası düzeyde 'çalıntı' kaydı olduğunu tespit etti.

Halihazırda araçların piyasa değerinin 40 milyon lirayı bulduğu ve devlete vergi kaybı üzerinden tahmini olarak 27 milyon lira civarında olduğu kaydedildi. Operasyon ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan el konulan lüks otomobiller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.

Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi

İstanbul, Otomobil, Türkiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi - Son Dakika


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