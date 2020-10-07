Son dakika haberi... Lüks otomobilde 1 kilo uyuşturucu bulundu (2) - Son Dakika

TUTUKLANDILAR

Bursa'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan lüks otomobilde, 1 kilo metamfetaminle yakalanan Kurtuluş Taban (27) ve Burcu Güler (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taban ve Güler, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Muammer İRTEM/BURSA,