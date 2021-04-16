Son dakika haberi! Lüleburgaz'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Dere Sokak'ta tek katlı bir evde yaşayan Semiha Ata'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Semiha Ata'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından Ata'nın cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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