Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Köprüaltı Deresi mevkisindeki otluk alandan yangın olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık 1 dönümlük otluk alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:37 - Kaynak: AA
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