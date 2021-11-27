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Son dakika haberi... LÜLEBURGAZ'DA SİLAHLI KAVGADA 7 YARALI, 21 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi... LÜLEBURGAZ'DA SİLAHLI KAVGADA 7 YARALI, 21 GÖZALTI

27.11.2021 22:41

Bir son dakika haberine göre KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan ve daha sonra hastanede devam eden silahlı kavgada polis ve sağlık çalışanın da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan ve daha sonra hastanede devam eden silahlı kavgada polis ve sağlık çalışanın da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah 05.00 sıralarında Lüleburgaz'ın Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak üzerinde bir bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırılıp tedavisine başlanmasının ardından hastane önünde iki grup arasında yeniden çıkan kavgada 2 polis memuru ile 1 sağlık çalışanı darbedilerek yaralandı. Yaşanan arbedede hastane kapılarının camları kırıldı.

Olayın ardından kapsamlı inceleme başlatan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı karıştığını belirlediği 21 kişiyi gözaltına aldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, akşam saatlerinde Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne gelerek, sağlık çalışanları ve polis memurunu ziyaret etti. Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün gece saatlerinde yaşanan olaya emniyetimiz zamanında ve yerinde müdahale ederek gerekli tedbirleri alıyor. Tabii yaralı şahısların hastaneye gelmesiyle birlikte karşı tarafın, yani çatışan tarafın, kendi aralarında yaşadıkları olayı maalesef 112'nin tedbir almasına rağmen kendi araçlarıyla buraya geliyorlar. Bu sırada hastane içerisinde hem polise mukavemet hem de sağlık personellerimizse mukavemet gösteriyorlar. Bu sırada hemen polis 2 dakika içerisinde buradaki olaya müdahale ediyor. Zaten hastane polisimiz ve hastanedeki özel güvenlik görevlilerimiz zamanında müdahale ediyor. Öncelikle hem buradaki polis arkadaşlarımıza hem de sağlık personelimizi tebrik ediyorum ve hepsine ayrı ayrı geçmiş olsun diyorum. Hakikaten hem sağlık personelimiz hem güvenlik görevlilerimizin ön görüsüyle çok şükür ki kamu görevlilerimiz herhangi bir zarar görmeden süreci atlattık, vatandaşlarımızda özellikle şöyle bir algı oluşmasın. Lüleburgaz Devlet Hastanesi halen hizmet veriyor acil servislerimiz, polikliniklerimiz açık, herhangi bir sorun yok. Şu anda 21 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 4 tanesi yaralı. Bunlardan ikisi çeşitli hastanelerde tedavi altında. Özellikle 2 polisimizde darp sonucu yaralanma söz konusu. Tabi çok ağır bir yaralanma söz konusu değil, ayakta. Bir de sağlık personelimizde. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmaz ve zaten ne ilimize ne de ilçemize böyle olaylar yakışmıyor. Eğlence mekanlarında iki tarafın kendi aralarında silahlı çatışması sonucunda çıkan bir olay. Malum bu tarz yerlerde genel nedenlerle ilgili konuşmak gerekirse, alkol ya da farklı madde almış olabilir, bilemiyorum. İnceleyeceğiz. Özellikle alkollü olduklarını biliyoruz. Kendi aralarında çatışmaları sonucu çıkan bir olay. Konu buö diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi... LÜLEBURGAZ'DA SİLAHLI KAVGADA 7 YARALI, 21 GÖZALTI
Son dakika haberi... LÜLEBURGAZ'DA SİLAHLI KAVGADA 7 YARALI, 21 GÖZALTI
Son dakika haberi... LÜLEBURGAZ'DA SİLAHLI KAVGADA 7 YARALI, 21 GÖZALTI
Son dakika haberi... LÜLEBURGAZ'DA SİLAHLI KAVGADA 7 YARALI, 21 GÖZALTI

Lüleburgaz, Kırklareli, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... LÜLEBURGAZ'DA SİLAHLI KAVGADA 7 YARALI, 21 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... LÜLEBURGAZ'DA SİLAHLI KAVGADA 7 YARALI, 21 GÖZALTI - Son Dakika
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