Son dakika haberi: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli E.B'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda iki ev ve bir otomobilde yapılan aramalarda 312,5 gram bonzai ile hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E. B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.