Son dakika haberi: Lüleburgaz Devlet Hastanesinde Yenidoğan 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Lüleburgaz Devlet Hastanesinde Yenidoğan 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

01.04.2022 09:01
Son dakika haberi: Lüleburgaz Devlet Hastanesinde Yenidoğan 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Son dakika haber... Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Pınar Koçatakan, ülke genelinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sayısının arttırıldığını söyledi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Pınar Koçatakan, ülke genelinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sayısının arttırıldığını söyledi.

Koçatakan, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde Yenidoğan 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi açılışında, hem ünite sayısını hem de klinik kaliteyi artırma yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sağlık hizmetlerinin önemine işaret eden Koçatakan, "Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak 744 hastanemiz, 19 bin küsur erişkin yoğun bakımımız, bin 244 çocuk yoğun bakımımız, 4 bin 442 yenidoğan yoğun bakımımız var. 7 yataklı yeni yoğun bakımımızın açılmasıyla birlikte sayımız arttı." dedi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla tüm sağlık personelinin gece gündüz görev yaptığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanı Fatıma Şahin, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk'un da katılımıyla ünitenin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından Yüce, Koçatakan ve beraberindekiler, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ni gezdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Lüleburgaz Devlet Hastanesinde Yenidoğan 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Lüleburgaz Devlet Hastanesinde Yenidoğan 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi açıldı - Son Dakika
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