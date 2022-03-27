Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv şehrinde gerçekleştirdiği saldırılarda vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dün Ukrayna'nın, Polonya'ya 70 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv şehrine yönelmiş ve Rus ordusunun 4 roketle saldırı düzenlediği şehirde bulunan bir yakıt deposu alev almıştı. Yakıt deposu çıkan yangının söndürülmesinin ardından görüntülendi.

Lviv Valisi Maksim Kozitskiy, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ancak 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı. - LVİV