Son dakika haberi | Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi

27.03.2022 10:43
Son dakika haberi | Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv şehrinde gerçekleştirdiği saldırılarda vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv şehrinde gerçekleştirdiği saldırılarda vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dün Ukrayna'nın, Polonya'ya 70 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv şehrine yönelmiş ve Rus ordusunun 4 roketle saldırı düzenlediği şehirde bulunan bir yakıt deposu alev almıştı. Yakıt deposu çıkan yangının söndürülmesinin ardından görüntülendi.

Lviv Valisi Maksim Kozitskiy, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ancak 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı. - LVİV

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Polonya, Ukrayna, Yangın, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi - Son Dakika


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