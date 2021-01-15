Son dakika haberi... Macar milli futbolcu Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
15.01.2021 21:17
Edinilen son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımında forma giyen Macar milli oyuncu Attila Szalai'nin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımında forma giyen Macar milli oyuncu Attila Szalai'nin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.
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