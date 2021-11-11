Son dakika haberi... Macaristan Başbakanı Orban, Millet Kütüphanesi ve Müteferrika Sergisi'ni gezdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ve Müteferrika Sergisi'ni gezdirdi.

Oktay ve Orban, Cumhurbaşkanlığı Milleti Kütüphanesi'ndeki Matbaanın Ön Sözü: "Basmacı İbrahim Efendi" Müteferrika Sergisi'ni gezdi. Oktay ayrıca Orban'a kütüphane hakkında bilgi verdi.

Macaristan Başbakanı Orban, Millet Kütüphanesi'nde bulunan çocuklarla da sohbet etti.

Oktay ve Orban'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.