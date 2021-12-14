Macaristan'da düzensiz göçmenleri taşıyan ve polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan araçtaki 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Csongrad-Csanad bölge polisinden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan Sırbistan plakalı aracın, polis kontrol noktasından kaçmaya çalışırken bir eve çaptığı belirtildi.

7 kişinin hayatını kaybettiği kazada, aralarında şoförün de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Gözaltına alınan şoför hakkında insan kaçakçılığı ve ölümcül kazaya neden olmak suçlarından soruşturma başlatıldı.