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Son dakika haberi | Macaristan'da meydana gelen trafik kazasında 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Macaristan'da meydana gelen trafik kazasında 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

14.12.2021 11:43
Son dakika haberi | Macaristan'da meydana gelen trafik kazasında 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Macaristan'da düzensiz göçmenleri taşıyan ve polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan araçtaki 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Macaristan'da düzensiz göçmenleri taşıyan ve polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan araçtaki 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Csongrad-Csanad bölge polisinden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan Sırbistan plakalı aracın, polis kontrol noktasından kaçmaya çalışırken bir eve çaptığı belirtildi.

7 kişinin hayatını kaybettiği kazada, aralarında şoförün de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Gözaltına alınan şoför hakkında insan kaçakçılığı ve ölümcül kazaya neden olmak suçlarından soruşturma başlatıldı.

Macaristan, Sırbistan, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Macaristan'da meydana gelen trafik kazasında 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Macaristan'da meydana gelen trafik kazasında 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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