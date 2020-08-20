Son dakika haberi... Macaristan'da ölen Türk gencin cenazesine gurbetçiler sahip çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Macaristan'da ölen Türk gencin cenazesine gurbetçiler sahip çıktı

Son dakika gelişmesine göre Macaristan'da ölen Türk gencin cenazesine gurbetçiler sahip çıktı -Türk genci Macaristan'da öldü, gurbetçiler cenazeyi yakılmaktan kurtarıp Türkiye'ye getirdi -Türk kuaförün gurbetçi müşterilerinden vefa Macaristan Sopron'da kuaförlük yapan 27 yaşındaki Emrah Çetinkaya, girdiği gölde...

Macaristan'da ölen Türk gencin cenazesine gurbetçiler sahip çıktı

-Türk genci Macaristan'da öldü, gurbetçiler cenazeyi yakılmaktan kurtarıp Türkiye'ye getirdi

-Türk kuaförün gurbetçi müşterilerinden vefa

İZMİR - Macaristan Sopron'da kuaförlük yapan 27 yaşındaki Emrah Çetinkaya, girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın İstanbul'da yaşayan ailesi çabalarına rağmen cenazeyi alamayınca, Türk gencin müşterisi olan iki gurbetçi tüm işlemleri hallederek cenazeyi İstanbul'a götürdü. Gurbetçi Adem Aslan, "Emrah'ın ailesi cenazeyi almak istese de bunu başaramamış. Emrah'ın Avrupa'da yaşayan hiçbir yakını da yokmuş. Biz cenazesini alamasaydık yakılacaktı. Müslüman bir gencin İslami koşullara göre defnedilmemesine vicdanımız el veremezdi. Cenazeyi ulaştırdığımızda gencin ailesi bize dua etti" dedi.

Ailesi İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Emrah Çetinkaya, Macaristan Sopron'da kuaförlük yapıyordu. Çetinkaya, 26 Temmuz günü serinlemek amacıyla Balatongyörök Gölü'ne girdi. Burada boğularak hayatı kaybeden Çetinkaya'nın cansız bedeni, edinilen bilgiye göre bölgeden 180 kilometre uzakta bulunan bir mezarlığın morguna kaldırıldı. Talihsiz gencin ailesi, cenaze işlemlerini halletmeyi başaramadı. Avusturya Viyana'da mutfak mobilyaları satan gurbetçi Adem Aslan ise Emrah Çetinkaya'nın çalıştığı kuaförün 20 yıllık müşterisiydi. Çetinkaya'nın cenazesi alınmazsa cenazenin yakılacağını öğrenen Aslan, bu duruma razı olmadı ve kolları sıvadı. Aslan önce Çetinkaya'nın ailesine sosyal medyadan ulaştı, ardından aileden vekalet aldı. Aslan çeşitli bürokratik işlemlerle uğraşırken, Emrah Çetinkaya'nın bir başka müşterisi olan gurbetçi Mehmet Çiftçi de cenaze işlemlerinde gereken paranın denkleşmesi için çabaladı. Çetinkaya'nın cenazesi, Aslan ve Çiftçi'nin çağrısına kayıtsız kalmayan Bosnalı bir cenaze firması tarafından araçla önce Viyana'ya, ardından da uçakla İstanbul'a götürüldü. Aslen Vanlı olan gencin cenazesi, 2 hafta sonra İstanbul'da yaşayan Çetinkaya Ailesi tarafından teslim alınarak İslami koşullara göre Başakşehir Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

Müşterileri, cenazeyi alıp aileye teslim etti

Olayı anlatan gurbetçi Adem Aslan, "Ben 1976'dan beri Avusturya Viyana'da yaşıyorum. Macaristan Sopron'daki kuaför salonunun da 20 yıllık müşterisiyim. O kuaförde çalışan bir Türk vatandaşımız rahmetli oldu. Emrah Çetinkaya, izin günü olan 26 Temmuz'da Balatongyörök Gölü'ne yüzmeye gitmiş. 2 metre 20 santimlik suda boğularak vefat etmiş. Emrah'ın Macaristan'da ya da Avrupa'da yaşayan hiçbir yakını yoktu. İstanbul'da yaşayan ailesi de cenazeyi almak istemelerine rağmen bunu başaramamış. Kuaför salonunun sahipleri, Emrah Çetinkaya'nın Macaristan'da yaşayan bir akrabası olmadığı için bir Türk olarak beni aradı. 'İkiniz de Türk'sünüz. Kendi inancınıza göre cenazeyi defnedin, cenaze alınmazsa yakılır' dediler. Macaristan'da cenazeler yakılıyor. Küllerini ya bir şişeye koyup gömüyorlar ya da herhangi bir yere serpiyorlar. Çetinaya'nın cenazesinin yakılmasına müsaade etmemek için önce işyerine gittim, ardından da olay yerine geçtim. Emrah Çetinkaya'nın yakını olmadığım için polis benimle bir bilgi paylaşmadı. İnternet üzerinden Emrah'ın kardeşine ulaştım ve onlardan vekaletname aldım. Çeşitli makamlarla görüştüm ancak cenazenin nakledilmesi için bütçe ayarlanmadı. Bazı cemaatlerle de görüştük. Onlar da maddi anlamda yardımcı olmadı. Ben tek başıma da olsa cenazeyi İstanbul'a göndermeye karar verdim. Bu sırada Yozgatlı Mehmet Çiftçi isimli bir arkadaşım da aynı benim gibi Emrah ile kuaför salonundan tanışıktı. Mehmet, ben ve Emrah'ın arkadaşları parayı denkleştirdik. Macaristan'da cenaze nakil belgesi almak çok zor. 4 gün içerisinde 3 bin kilometreyi geçkin yol yaptım. Çok uzun uğraşlar verdik ama sonunda tüm işlemlerimizi hallettik. Bosnalı bir cenaze firması da bize yardımcı oldu ve cenazeyi önce arabayla Viyana'ya, ardından da uçakla İstanbul'a getirdik. Emrah'ın ailesiyle birlikte cenazeyi İslami koşullara göre defnettik. Ailesi bize dua etti" diye konuştu.

"Belki ödenek oluşturulmasına vesile oluruz"

Aslan, şunları söyledi: "Covid-19 hastalarımıza Sağlık Bakanlığımız uçak gönderiyor, bununla gurur duyuyorum. Dirimize sahip çıkmak güzel. Ancak yurt dışında kimsesi olmayan bu vatandaşımızın ölümüyle birçok bürokratik işleme maruz kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyoruz. Emrah gibi yurt dışında kimsesi olmayıp ölen vatandaşlarımızın başına aynı durum gelmesin istiyoruz. Belki bu olayla birlikte bu tür işlemlerin kolaylaşmasına, cenaze nakli için ödenek oluşturulmasına vesile olmuş oluruz."

Son dakika haberi... Macaristan'da ölen Türk gencin cenazesine gurbetçiler sahip çıktı

Macaristan, Çetinkaya, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 10:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Macaristan'da ölen Türk gencin cenazesine gurbetçiler sahip çıktı - Son Dakika
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