Son dakika haberi... Macaristan Dışişleri Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Macaristan Dışişleri Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

04.11.2020 15:23
Son dakika haberi... Macaristan Dışişleri Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Son dakika haber... Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, resmi ziyaret kapsamında Tayland'a giden Bakan Szijjarto'nun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ziyaret öncesi Macaristan'da yapılan testin negatif çıktığı belirtilen açıklamada, Szijjarto'nun herhangi bir semptom göstermediği ama kurallar gereği hastanede bulunduğu kaydedildi.

Macaristan, Polonya ve Avusturya'da durum

Bu arada, Macaristan'da son 24 saatte 4 bin 219 yeni vakayla bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 90 bin 988'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 90 artışla 2 bin 63'e çıktı.

Polonya'da son 24 saatte 24 bin 692 yeni vaka ile en yüksek seviye görülürken, toplamda 439 bin 536 vaka kayıtlara geçti. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 373 artarak 6 bin 475'e yükseldi.

Avusturya'da son 24 saatte 6 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Bir günde en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede toplam 125 bin 99 vaka görülürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 1227'ye çıktı.

Slovakya'da yeni önlem

Slovakya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkeye giriş yapmak isteyen kişilere, negatif test taşımaları zorunluluğu getirildi.

Slovakya'da son 24 saatte 3 bin 216 vaka görülürken, toplam vaka sayısı 66 bin 772'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 artarak 261'e yükseldi.

Çekya

Çekya'da son 24 saatte 12 bin 89 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 362 bin 985'e, can kaybı ise 259 artarak 3 bin 913'e yükseldi.

Ruhsar Pekcan, Macaristan, Slovakya, Tayland, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Macaristan Dışişleri Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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