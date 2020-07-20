Son dakika haberi... Maçın ardından

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen ve sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Maçın zor olacağını söyledim, ikinci gol şansı geldi ama ikinci golü bulamadık. Maç devam ederken diğer taraftan bizim maçın durmasından dolayı diğer maçın sonucu geldi. Maç devam ederken şampiyonluğu ilan etmiş olduk. Saha içinde son 20 dakikalık bölümde daha sakin kalmamızı sağladı. Sezon başından beri fedakarca çalışan en başta oyuncularımızı, kendi ekibimi, personelimizi, tesisimizdeki çalışanları, başkanımızı, yönetim kurulumuzu tebrik ediyorum, bizim için önemli fedakarlıklar yaptılar. Mutlu olmamızı sağladılar." ifadelerini kullandı.

Buruk, basın toplantısında, takımın önceki teknik direktörü Abdullah Avcı ile turuncu-lacivertli takıma emek veren oyuncular Emre Belözoğlu, Napoleoni, Mossoro ve diğer isimlere de teşekkür etti.

Okan Buruk son olarak hedeflerinin Avrupa'da da başarı olduğunu sözlerine ekledi.

Okan Buruk'un basın toplantısı sırasında tüm futbolcular toplantı odasına girerek Okan Buruk ile şampiyonluğu kutladı. Buruk, kutlama sonrasında basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.