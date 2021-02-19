Macron: "Afrika'da güvenilir olmak için aşı temin etmeliyiz" - Son Dakika

Macron: "Afrika'da güvenilir olmak için aşı temin etmeliyiz"

19.02.2021 23:03
Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB), Afrika ülkelerine aşı temin etmesinin Batı'nın ciddiye alınmasını ve güvenilir olmasını sağlayacağını, aksi takdirde "Batı'nın gücünün" kağıt üzerinde kalacağını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB), Afrika ülkelerine aşı temin etmesinin Batı'nın ciddiye alınmasını ve güvenilir olmasını sağlayacağını, aksi takdirde "Batı'nın gücünün" kağıt üzerinde kalacağını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın liderliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nde Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) liderleri bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yoluyla katıldığı konferansta, ABD ve AB'nin ortak geleceği olduğunu ve beraber çalışması gerektiğini vurguladı. Macron, "Tekrar beraber çalışmak isteyen AB ve ABD, iklim, demokrasileri ve özellikle ifade özgürlüğünü koruma konusunda verimli çok taraflı çalışmalar yapacak" dedi.

"AFRİKA'YA AŞI TEMİN EDERSEK GÜVENİLİR OLURUZ"

AB ve ABD'nin Afrika'ya aşı temin etmeleri gerektiğini ifade eden Macron, "Afrika kıtasında 6.5 milyon sağlık personeli var, Afrika'ya destek için 13 milyon aşı tedarik etmemiz gerekiyor. Bu miktar, bizim aşı siparişimizin sadece yüzde 0.43'ünü oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Afrika'ya aşı temin etmenin önemli olduğunu söyleyen Macron, "Afrika'ya aşı tedarik edersek, Batı ülkeleri olarak güvenilirliğimiz artar ve Batı'nın Afrika'da varlığı olur, değer görür" dedi. Macron ayrıca, aşıların mümkün olan en kısa sürede Afrika'ya gönderilmesi gerektiğini de söyleyerek, "Bizim aşıları göndermemiz 6 ay veya 1 yılı bulursa, Afrika ülkelerinin talebine Rusya ve Çin cevap verebilir. Afrika'nın aşıyı, Rusya ve Çin gibi başka ülkelerden alması durumunda ABD ve AB'nin, Batı'nın gücü sadece kağıt üzerinde kalır" dedi.

"AVRUPA'DA BARIŞ İÇİN RUSYA'YI NE ALTTAN ALMALI NE DE FAZLA TALEPKAR OLMALIYIZ"

NATO'nun güvenlik ajandasının yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Ortak güvenlik ajandasının yenilenmesi için Rusya ile diyalogumuzda ne alttan almalı ne de fazla talepkar olmalıyız. Rusya ile kurulacak bu tür bir diyalog, Avrupa'da barış içinde yaşamanın anahtarı" dedi.

Konuşmasında bölgesel sorunları çözmenin önemine dikkat çeken Macron, "Sahel'den Irak'a kadar terörle mücadele ediyoruz. Suriye, Karabağ, Doğu Akdeniz konularında tüm müttefiklerimize saygı duyarak, birlikte nasıl uyumlu bir şekilde çalışacağımıza bakmalıyız. İran da burada önemli bir konumda" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Macron: Afrika'da güvenilir olmak için aşı temin etmeliyiz
Macron: Afrika'da güvenilir olmak için aşı temin etmeliyiz
Macron: Afrika'da güvenilir olmak için aşı temin etmeliyiz

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Fransa, Afrika, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Macron: 'Afrika'da güvenilir olmak için aşı temin etmeliyiz' - Son Dakika


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