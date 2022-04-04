Son dakika haberi: Macron, ülkede aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini söyledi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Macron, ülkede aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini söyledi

04.04.2022 13:39
Son dakika haberi: Macron, ülkede aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini söyledi

Son dakika haberler: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son 5 yılda aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son 5 yılda aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini belirtti.

Macron, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, toplumda çevre, jeopolitik ve sosyal medya ile ilgili birçok sorunun bulunduğunu ve bunların korku yarattığını söyledi.

Aşırı sağın bu korkuyla oynadığını ifade eden Macron, son 5 yılda aşırı sağla ilgili sorunlardan kaçmadığını ancak yükselişini engelleyemediğini dile getirdi.

Macron, aşırı sağcı seçmenlerin sorunlarına gerçek çözüm bulunabileceğini, aşırıya meyilli insanların ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

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Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, France Inter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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