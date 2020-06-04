Madde bağımlısı genç, eve kapattığı annesi ve polise yalvardı: "Annecim yardımcı ol, gözünü seveyim sözünden çıkmayacağım senin"

Antalya'da kapıları kilitleyip annesine zarar verdiği ileri sürülen 24 yaşındaki madde bağımlısı genç, polis ekiplerince güçlükle ikna edildi

Ağlayarak polise ve annesine yalvaran Mustafa S:

"Açacağım ağabey kapıyı gidecek yerim yok zaten. Annecim yardımcı ol, gözünü seveyim sözünden çıkmayacağım senin"

"Beni alacaklar geri götürecekler. 50 gün sonra geri gideceğim zaten. Bana 50 gün dayanamıyor musun?"

ANTALYA - Antalya'da evin kapılarını kilitleyip annesine zarar verdiği ileri sürülen 24 yaşındaki madde bağımlısı genç, polis ekiplerince güçlükle ikna edildi. Ağlayarak polise yalvaran Mustafa S, "Açacağım ağabey kapıyı gidecek yerim yok zaten. Annecim yardımcı ol, gözünü seveyim sözünden çıkmayacağım senin" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 953 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Bir buçuk ay önce cezaevinden izinli çıkan madde bağımlısı 24 yaşındaki Mustafa S, annesinin yaşadığı eve geldi. İddiaya göre annesine ve eve zarar veren Mustafa S, sürekli gürültü yapınca komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Mustafa S, bedensel engelli annesi Zeliha S.'nin dışarı çıkmaması için tüm kapıları da kilitledi. İhbarla eve gelen polis daire kapısını çaldı, bir cevap alamadı. Bu kez balkon kapısına yönelen polisler, anne Zeliha S'yi salonda otururken korku içinde buldu. Demir kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen polis, anne ile uzaktan iletişim kurdu. Yerinden kalkamayan Zeliha S.'ye polis koltuk değneklerini uzattı. Polis anneye,'oğlun nerede' diye sordu. Korku içinde olan anne, polise durumunu el hareketleriyle anlattı. Polis kapıları açması için Mustafa S.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

"Anne sözünden çıkmayacağım"

Polisin, 'sana yardımcı olacağız' dediği Mustafa S. ağlayarak, "Açacağım kapıyı. Rezil olduk ağabey. Apartmanda bile insanların yüzüne bakamıyorum. Annecim gerek yoktu bunlara, benim hakkımda şikayet mi var. Ağabey beni eli kelepçeli alıp gideceksiniz, haberlere çıkacağım. Ağabey lütfen yapmayın. Benden şikayetçi olan yok. Ama hep öyle yapıyorsunuz. Açacağım ağabey kapıyı gidecek yerim yok zaten. Annecim yardımcı ol, gözünü seveyim sözünden çıkmayacağım senin. Beni alacaklar geri götürecekler. 50 gün sonra geri gideceğim zaten. Bana 50 gün dayanamıyor musun?" diye seslendi.

Polisin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla ikna olup kapıyı açan Mustafa S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan Mustafa S.'nin bir süre önce halıları tutuşturup evi yakmaya çalıştığı ve annenin yine şikayetçi olduğu öğrenildi.