Maddi durumu iyi olmayan ailelerin yetenekli çocukları kayak sporuna kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Maddi durumu iyi olmayan ailelerin yetenekli çocukları kayak sporuna kazandırılıyor

02.03.2022 11:02

Kars'ta maddi durumu iyi olmayan ailelerin yetenekli çocukları, "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi kapsamında kayak sporuna kazandırılıyor.

Kars'ta maddi durumu iyi olmayan ailelerin yetenekli çocukları, "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi kapsamında kayak sporuna kazandırılıyor.

Eski milli sporcu olan kayak antrenörü Yıldırım Candan'ın "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi, Sarıkamış Platformu tarafından hayata geçirildi.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği proje kapsamında, maddi durumu iyi olmayan ailelerin 6-10 yaş aralığındaki çocukları yetenek taramasına tabi tutuldu.

Aralarında şehit ailelerinden çocukların da bulunduğu ilk ve ortaokulda okuyan yetenekli 150 öğrenci belirlendi ve Sarıkamış ilçesindeki Osman Yüce Kayak Merkezi'nde eğitim verilmeye başlandı.

Olimpik sporcu olmaya hazırlanıyorlar

Haftanın belirli günlerinde merkezde kayak eğitimine tabi tutulan öğrenciler, deneyimli antrenörler eşliğinde geleceğin olimpik sporcusu olmaya hazırlanıyor.

Antrenör Yıldırım Candan, AA muhabirine, sporcularla sabah ve öğleden sonra iki etap şeklinde antrenman yaptıklarını söyledi.

Çocuklardan 100'ünü alp disiplini, 50'sini ise kayaklı koşu branşında eğittiklerini ifade eden Candan, şöyle konuştu:

"Bu proje 5+5+5 diye devam ediyor yani 15 yıllık bir süreç. Biz de diğer ülkeler gibi dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda kürsüye sporcu çıkartmak istiyoruz. Buradaki çocuklar bu sporu yapmaya hazırlar. Projenin altyapı çalışmasını tamamladıktan ve 3 yıllık eğitimin ardından Avusturya'da bir kayak evimiz olacak. Çünkü Avrupa'daki çocuklara hangi imkanlar veriliyorsa biz de sporcularımıza Avrupa'da bu imkanı sağlayacağız. Sporcularımız oralarda buzul dağlarda antrenman yapma şansı yakalayacak. Devlet, millet el ele verdiği sürece bu sporcularımızı en iyi şekilde ülkemizi temsil edecek."

Türkiye'yi büyük organizasyonlarda temsil etmek istiyorlar

Sporculardan Kardelen Bozkurt ise kendilerine bu imkanı tanıyan yetkililere teşekkür etti.

Kayağı çok sevdiğini anlatan Bozkurt, "Güzel kayak yapıyorum, yarışlarımız olacak ve Allah'ın izniyle birinci olacağım. Bütün hocalarıma teşekkür ederim, milli kayakçı olarak ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.

Miraç Gök de antrenörlerinin kayağı sevdirerek kendilerine öğretmeye çalıştığını belirterek, "Yarışlara gidiyoruz, inşallah biz de şampiyon olacağız. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Maddi durumu iyi olmayan ailelerin yetenekli çocukları kayak sporuna kazandırılıyor
Maddi durumu iyi olmayan ailelerin yetenekli çocukları kayak sporuna kazandırılıyor
Maddi durumu iyi olmayan ailelerin yetenekli çocukları kayak sporuna kazandırılıyor

YORUMLAR
500
Gönüllü gençlere kamp jesti Gönüllü gençlere kamp jesti Rekortmen sporcudan Judoculara ziyaret Rekortmen sporcudan Judoculara ziyaret

Kayak Merkezi, Milli Sporcu, gençlik, Kars, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maddi durumu iyi olmayan ailelerin yetenekli çocukları kayak sporuna kazandırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:06:37. #1.13#
SON DAKİKA: Maddi durumu iyi olmayan ailelerin yetenekli çocukları kayak sporuna kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement