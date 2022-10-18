Son dakika haberi: Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor

18.10.2022 11:17
Son dakika haberi: Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde işçilerin ve teknik personelin ifadeleri alınmaya devam ediyor.

Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde işçilerin ve teknik personelin ifadeleri alınmaya devam ediyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Ekim'de Amasra TTK işletmesinde 41 maden işçisinin şehit düştüğü kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İlk önce 3 olan, daha sonra vefat eden işçi sayısının yükselmesi nedeniyle sayısı 6'ya yükseltilen cumhuriyet savcıları çalışmalarını sürdürüyor. Madende çalışan işçiler ile teknik personel Amasra Adliyesine gelerek ifadelerini vermeye devam ederken patlamanın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el koyulduğu bildirilmişti. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor - Son Dakika

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