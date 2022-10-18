Son dakika haberi: Maden kazası soruşturmasında ifadeler alınmaya devam ediyor

Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde işçilerin ve teknik personelin ifadeleri alınmaya devam ediyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Ekim'de Amasra TTK işletmesinde 41 maden işçisinin şehit düştüğü kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İlk önce 3 olan, daha sonra vefat eden işçi sayısının yükselmesi nedeniyle sayısı 6'ya yükseltilen cumhuriyet savcıları çalışmalarını sürdürüyor. Madende çalışan işçiler ile teknik personel Amasra Adliyesine gelerek ifadelerini vermeye devam ederken patlamanın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el koyulduğu bildirilmişti. - BARTIN