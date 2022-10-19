Son dakika haber! Maden kazasında yaralı madenciler, 35 dakikada İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Maden kazasında yaralı madenciler, 35 dakikada İstanbul'a sevk edildi

19.10.2022 16:03

Son dakika haberi: BARTIN'ın Amasra ilçesinde, grizu patlamasında yaralanan maden işçilerinden 6'sı, dünyada az sayıda ülkede bulunan yatarak 4, oturarak 14 hastayı taşıyabilen ambulans uçak 'Legacy 600' ile 35 dakikada İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, grizu patlamasında yaralanan maden işçilerinden 6'sı, dünyada az sayıda ülkede bulunan yatarak 4, oturarak 14 hastayı taşıyabilen ambulans uçak 'Legacy 600' ile 35 dakikada İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Pilot Şeref Karabay, "Medikal anlamda bir yoğun bakım ünitesinde ne varsa tamamı uçakta var veya bir ameliyat şartları ne ise aynı şartlar uçağın içerisinde var. Dolayısı ile yüksek kabiliyete sahip bir uçak" dedi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında cuma günü meydana gelen grizu patlamasında 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralanan işçilerden 6'sı Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerden 4'ü, dünyada az sayıda ülkede bulunan 'Legacy 600' isimli 4 sedyeli ambulans uçakla sevk edildi. Uçak ambulansın pilotu Şeref Karabay, dünyada sayılı sayıda bulunduğunu söylediği ambulas uçağın, 6 bin 300 kilometre menzilli ve 41 bin fit tavan seyir kabiliyetinde olduğunu belirtti. Karabay, uçak ambulansın kabin bölümünde yatarak 4 hasta harici, 14 de oturarak hasta taşıyabildiğini söyleyerek, "Medikal anlamda bir yoğun bakım ünitesinde ne varsa tamamı uçakta var veya bir ameliyat şartları ne ise aynı şartlar uçağın içerisinde var. Dolayısı ile yüksek kabiliyete sahip bir uçak" dedi.

'35 DAKİKA İÇİNDE SEVKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Karabay, 35 dakika içinde, Bartın'dan havalanarak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapıp, hastaların sevkini gerçekleştirdiklerini aktararak, "Millet olarak etkilendik. Çok üzücü bir olay ve bizden kaynaklanan bir aksama olmaması için de ekstra bir gayretle ve süratle kalktık. Komuta merkezi çok süratli reaksiyonda bulundu ve bizi orada hazır edebildi. Tabii ki bu bir primer vakaydı (birincil vaka); yani hastaneden hastaneye transfer değildi. Taşımaya hazır olması için özel bir ön tedavi yapılmadı. Bu da bizim medikal personelimizin, doktor arkadaşlarımızın başarısı. Primer vakayı alarak süratle hastane şartlarına, yanık merkezine ulaştıracak şekilde intikalini sağladılar" ifadelerini kullandı.

Acil Tıp Teknisyeni Yalçın Zengin ise patlamayı duyduklarında nasıl yardım edebileceklerini düşünürken görevlendirmenin geldiğini söyledi. Çaycuma Meydanı'na kara ambulansı ile getirilen yaralıların durumunun kötü olduğunu aktaran Zengin, "Tedavileri devam ediyordu, yanık vakalarıydı. Hastaları alıp İstanbul'a, Atatürk Havalimanı'na kadar götürdük. Orada ambulanslara sevkini gerçekleştirip iyi şekilde götürmeye çalıştık. Hastaların ağrıları vardı, ağrı kesici yaptık. Oksijen tedavisini uyguladık. O şekilde sevkini gerçekleştirdik. Uçağımızda bütün donanıma sahibiz. Ağrıları olduğu için hastaları uyuttuk" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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İstanbul, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Maden kazasında yaralı madenciler, 35 dakikada İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Maden kazasında yaralı madenciler, 35 dakikada İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika
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