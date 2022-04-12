Son dakika haber... MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI 1 ÖLÜ - Son Dakika
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Son dakika haber... MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI 1 ÖLÜ

12.04.2022 21:52

Son dakika haberleri: ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen iş kazasında madenci Fevzi Yaman (46) hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen iş kazasında madenci Fevzi Yaman (46) hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Kandilli beldesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı Armutçuk Müessesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eksi 500 kodunda kömür dökümü yapıldığı sırada işçilerden Fevzi Yaman, vagonlar arasında bulunan kömür boşaltma aparatına sıkıştı. Yaman'ı mesai arkadaşları ocaktan çıkartırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fevzi Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaman'ın cenazesi kuruma ait ambulans ile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI 1 ÖLÜ
Son dakika haber... MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI 1 ÖLÜ
Son dakika haber... MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI 1 ÖLÜ
Son dakika haber... MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI 1 ÖLÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI 1 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI 1 ÖLÜ - Son Dakika
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