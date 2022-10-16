Son dakika haberi: BARTIN-BAKAN BOZDAĞ MADEN İŞÇİSİ BERKAY KESİM' İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: BARTIN-BAKAN BOZDAĞ MADEN İŞÇİSİ BERKAY KESİM' İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

16.10.2022 14:00

Son dakika haberi... Amasra'da maden patlamasında hayatını kaybeden maden işçisi Berkay Kesim'in(25) cenazesi Bartın'a bağlı Epçiler Köyü'ne getirildi.

Amasra'da maden patlamasında hayatını kaybeden maden işçisi Berkay Kesim'in(25) cenazesi Bartın'a bağlı Epçiler Köyü'ne getirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cenaze törenine katıldı. Motosiklet tutkunu madencinin ailesi, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Anne Gülşen ve kız kardeşi Beyza Kesim ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Gülşen Kesim, 'Düğünü var benim yavrumun, düğününü yapıyorum oğlumun. Allah'a emanet ol yavrum. Düğünü var benim yavrumun, herkesi çağırdı yanına.ö diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Epçiler Köyü Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Bakan Bozdağ ve cenazeye katılanlar mezarlığa yürüdü. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Berkay Kesim toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BARTIN-BAKAN BOZDAĞ MADEN İŞÇİSİ BERKAY KESİM' İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BARTIN-BAKAN BOZDAĞ MADEN İŞÇİSİ BERKAY KESİM' İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
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