Son dakika haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (20) - Son Dakika
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Son dakika haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (20)

15.10.2022 01:28
Son dakika haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (20)

Son dakika haberine göre BARTIN VALİLİĞİ: ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ Bartın Valiliği sosyal medya hesabından, maden ocağındaki patlamada 25 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BARTIN VALİLİĞİ: ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Bartın Valiliği sosyal medya hesabından, maden ocağındaki patlamada 25 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı 11 işçiden 6'sının İstanbul'a sevk edildiği belirtilen Valilik açıklaması şöyle:   "Amasra Taşkömürü Müessesine ait maden ocağında saat 18.15 sularında eksi 300 kotunda meydana gelen kazada şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup, 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."


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Kaynak: DHA

Bartın Valiliği, İstanbul, Amasra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (20) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (20) - Son Dakika
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