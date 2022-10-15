Son dakika haberi | Maden ocağındaki patlamada yaralanan işçilerin hastane önünde bekleyen yakınlarına gıda ve battaniye verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Maden ocağındaki patlamada yaralanan işçilerin hastane önünde bekleyen yakınlarına gıda ve battaniye verildi

15.10.2022 03:44

Son dakika haber... Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan işçiler bölgedeki hastanelere sev edildi. Bartın Devlet Hastanesi önünde yakınlarından haber almak isteyen işçi ailelerinin bekleyişi sürüyor. Türk Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay, hastane bahçesinde bekleyen işçi yakınlarına gıda desteğinde bulundu, soğuktan korunmaları için battaniye dağıttı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Maden ocağındaki patlamada yaralanan işçilerin hastane önünde bekleyen yakınlarına gıda ve battaniye verildi - Son Dakika

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