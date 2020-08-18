Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalle denetim ekipleri denetimlerine başladı.

Kentte test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar evlerindeki izolasyonlarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip karantinaya alınan evleri tek tek ziyaret ederek, ihtiyaçlarının olup olmadığı hakkında bilgilendirme bilgi alış verişinde bulunuyor.

Karantinadaki vatandaşlardan Şevket Sönmez, AA muhabirine, denetimleri beğendiklerini söyledi.

Bu süreçte herkesten tedbirlere uymasını isteyen Sönmez, "Tedbir aldık ama demek ki yeterli olmadı. Hiç ummadığımız bir yerden virüsü kaptık. Bu virüs diğer virüslere benzemiyor, ölümcül bir virüs. 18 gündür evdeyiz ve dışarı çıkmıyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyeni elden bırakmayalım." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Sönmez ise "Annem ve babam koronavirüsle yakalandı. Bizler de etkilendik, şuan karantinadayız, tedbirleri uyguluyoruz. Mahalle denetim ekipleri geldiler bizimle ilgileniyorlar. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.