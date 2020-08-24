Son dakika haberi | Mahalleli gençlerden kurulan takım, profesyonel lige yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Mahalleli gençlerden kurulan takım, profesyonel lige yükseldi

Bir son dakika haberine göre - Mahalleli gençlerden kurulan takım, profesyonel lige yükseldi Elazığ'da bir muhtar tarafından mahallelisinin gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurulan voleybol takımı, Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne yükselerek büyük bir başarı gösterdi.

- Mahalleli gençlerden kurulan takım, profesyonel lige yükseldi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir muhtar tarafından mahallelisinin gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurulan voleybol takımı, Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne yükselerek büyük bir başarı gösterdi.

Elazığ merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için voleybol takımı kurdu. Sezon başında kurulan ve tüm oyuncuları mahalle gençlerinden oluşan takım, Bölgesel Lig'de mücadele ettiği ilk sezonu şampiyonlukla sonlandırarak Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne adını yazdırdı. Ardından Tunceli'de yapılan 1. etap maçlarını namağlup şampiyon tamamlayan takım, Adıyaman'daki 2. etap müsabakalarında finale kadar yükselmeyi başardı fakat yaşanan pandemi nedeniyle final mücadelesine çıkamadı. Kuruluş amacı ve başarısı ile takdir edilen takım, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2. Lig'e davet edildi. Zamanın çoğunu salonda geçirerek lige hazırlanan gençler, 1. Lig'e yükselmenin planlarını yapıyor.

"Mahallemizin voleybol kültürü zaten vardı"

Takımı geçen sezon kurduklarına belirten Muhtar Özcan Bal, "Bu yıl şehrimizi profesyonel ligde temsil etmeye hak kazandık. Biz bu yola çıktığımızda tamamen kendi gençlerimizle mücadele etmeyi hedeflemiştik. Kendi gençlerimizle devam edeceğiz. Elimizden geldiğince kendi gençlerimizi geliştirme adına mücadelemize devam ediyoruz. Mahallemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesini vereceğiz. Okul sporlarında geçmiş yıllarda şampiyonluklar yaşayan mahallemizin voleybol kültürü zaten vardı. Yeni kurulduk ama voleybol bizim çocuklarımızın ruhunda vardı. Gençlerimiz bizi yanıltmadılar. Biz de yönetim olarak üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi.

"Aksaray şehrin geri kalmış mahallelerinden"

Yola amatör ruhla başladıklarını dile getiren Bal, "Artık bu iş profesyonelliğe dönüştü. Bu gençler de kendilerini gösterip, spordan ekmek yemeyi düşünen çocuklar. Bizim de artık yükümüz arttı. Çünkü artık profesyonel ligde 8 deplasmanımız var. Deplasmanlara gitmek iyi bir külfet gerektiriyor. Mahallemiz şehrin en geri kalmış mahallelerinden. Bu tür bir mahalle, şehri temsil edecekse bize destek verilmesini de bekliyoruz. Bu şehri en iyi şekilde temsil edeceğiz. Geri kalmışlığı bir kenara bırakıp, şehrin saygın bir kulübü olmak istiyoruz. Profesyonel takımların hemen hemen hepsi dışarıdan transferler yaptı. Bizde ise durum farklı. Bu çocukların ben ailesini biliyorum, küçük yaşta beri tanıyorum. Aynı mahallenin, aynı sokakların çocukları ile yola devam ediyoruz. Bizim açımızdan çok farklı ve güzel bir duygu. Kendileri de biz de çok mücadele ettik ve profesyonel lige çıktık. Bu çocuklarla bu işi yapmak bizim için ayrı bir gururdur" ifadelerini kullandı.

Çakmak: "Elimizden tuttu ve bir araya getirdi"

Şampiyonluk yaşadıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen takım kaptanı Fatih Çakmak ise, "Kendi adıma, takımım ve şehrimiz adına gurur duyuyorum. Yıllardır mahalle gençleri olarak bunun hayalini kuruyorduk. Özcan ağabeyimizden Allah razı olsun. Bize inandı, elimizden tuttu ve bir araya getirdi. Hedefimiz yeni sezonda da şampiyonluk olacak. Play-off'lara kalarak 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Voleybolda sonuna kadar yer almayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu başarının uzun yıllar süreceğini düşünüyorum"

Takımın orta oyuncusu Talha Duman ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Yıllardır Aksaray mahallesinde voleybol oynadık. Türkiye Şampiyonu olan Yakup Şevki Paşa İlköğretim Okulu'nda yetiştik. Hocalarımız bize çok destek oldu. Onların desteğiyle bu seviyeye geldik. Bu başarının uzun yıllar süreceğini düşünüyorum. Takım olarak hedefimiz play-off'lara kalmak ve uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele etmek."

Son dakika haberi | Mahalleli gençlerden kurulan takım, profesyonel lige yükseldi

voleybol, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:44

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Mahalleli gençlerden kurulan takım, profesyonel lige yükseldi - Son Dakika Spor
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