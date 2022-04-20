Son dakika haberi | Mahalleliyle kavga ettikten sonra köpeklerini ölü bulan adam gözyaşlarını tutamadı: "Hayatım zindan oldu" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Mahalleliyle kavga ettikten sonra köpeklerini ölü bulan adam gözyaşlarını tutamadı: "Hayatım zindan oldu"

20.04.2022 14:10

Edinilen son dakika haberine göre Mahalleliyle kavga ettikten sonra köpeklerini ölü bulan adam gözyaşlarını tutamadı: "Hayatım zindan oldu" Köpeklerinin zehirlendiğini ileri süren adam, muhtardan şikayetçi oldu Köpeklerin sahibi Eren Açıl: "Onları bebekken sokaktan alıp büyütmüştüm"ANTALYA Antalya'da köpekleriyle birlikte...

Mahalleliyle kavga ettikten sonra köpeklerini ölü bulan adam gözyaşlarını tutamadı: "Hayatım zindan oldu"

Köpeklerinin zehirlendiğini ileri süren adam, muhtardan şikayetçi oldu

Köpeklerin sahibi Eren Açıl: "Onları bebekken sokaktan alıp büyütmüştüm"

ANTALYA Antalya'da köpekleriyle birlikte doğa yürüyüşüne çıktığı sırada, köpeklerin saldırdığı iddiasıyla bazı mahalle sakinleri ile tartışma yaşayan, ardından cep telefonuyla kayıt aldığı için muhtarın odunlu saldırısına uğrayıp 1 gün sonrası iki köpeğini ölü bulan Eren Açıl, muhtardan şikayetçi olduğunu ve köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü. Psikolojisinin bozulduğunu belirten Açıl, "Hayatım zindan oldu. Onları ben bebekken alıp büyütmüştüm. Biraz merhametli olalım" dedi.

Olay, Kemer İlçesine bağlı Beycik Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce Avusturalya'dan Türkiye'ye gelip 3 ay önce Beycik Mahallesi'ne taşınan Eren Açıl (34), arkadaşıyla birlikte biri kangal diğeri Amerikan Bully cinsi köpeğini köy yolunda gezdirmeye çıkardı. Bu sırada iddiaya göre, mahalle sakinlerinden bir kadın köpeğin kendisine saldırdığını iddia ederek Açıl'a tepki gösterdi. Köpeklerin tasmasından iple bağlı olduğunu ve saldırmadığını savunan Açıl ile mahalle sakini kadın arasında sözlü tartışma başladı. Bir süre sonra ise bölgeye mahalle muhtarı geldi. Tartışma esnasında cep telefonuyla o anları kaydeden Açıl'a, muhtar görüntü almasının yasak olduğunu söyledi.

Muhtar odunla saldırdı

Delil olarak görüntü aldığını söyleyen Açıl ile muhtar arasında tam bu sırada bir arbede yaşandı. Mahalle muhtarı hızını alamayıp kenardaki odunları eline alarak Açıl'a saldırma girişiminde bulundu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga önlenirken, Eren Açıl olay yerinden uzaklaştı.

Köpeklerini ölü buldu, gözyaşlarını tutamadı

Olaydan 1 gün sonrası ise, Antalya kent merkezine giden Eren Açıl, döndüğünde Ayı ve Sosis adını verdiği iki köpeğini ölü olarak buldu. Köpeklerin zehirlendiğini ileri süren Açıl, köpeğini kucağına alarak gözyaşı döktü.

"Köpeklerim kimseye saldırmadı"

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Eren Açıl yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Köpeklerini tasmalı ve bağlı bir şekilde doğa yürüyüşünde gezdirdiğini belirten Açıl, "Önce bir araba takip etti. Köpeklerin saldırabileceğini düşünüp benim arkamdan geldi. Ardından bir teyze yoldan geçmemi istemedi. Daha sonra muhtarı aradılar. Köyün muhtarı geldiğinde sorunu anlattım. Doğa yürüyüşü yaptığımı söyledim. Tehdit edildiğim için video çekiyordum. Muhtar sinirlenip bana saldırdı. Köpeğim kimseye saldırmadı. Bana burada köpek gezdiremeyeceğimi söylediler. Kavga çıktı, üzerime saldırdılar. Jandarmayı arayıp şikayetçi oldular. İftira attıkları için videoya çekiyordum" dedi.

"Hayatım zindan oldu"

Olayın hemen ertesi gününde çok sevdiği iki köpeğini ölü bulduğunu ifade eden Açıl, "İki köpeğim maalesef zehirlenerek öldürüldü. Hayatım zindan oldu. Psikolojim çok bozuldu. Çok ağladım. 3 ay boyunca orada yaşadım hiç böyle bir şey olmadı. Yazık günah. Benimle problemin var, hayvan ne yaptı size. Sokaktan sahiplendim ben onları. Onlar benim için insan gibi. Ramazan gününde nasıl kıydın. Bebekliğinden büyüttüm ben onları. Hayvanlara biraz merhametli olalım" diye konuştu.

Son dakika haberi | Mahalleliyle kavga ettikten sonra köpeklerini ölü bulan adam gözyaşlarını tutamadı: Hayatım zindan oldu
Son dakika haberi | Mahalleliyle kavga ettikten sonra köpeklerini ölü bulan adam gözyaşlarını tutamadı: Hayatım zindan oldu
Son dakika haberi | Mahalleliyle kavga ettikten sonra köpeklerini ölü bulan adam gözyaşlarını tutamadı: Hayatım zindan oldu
Son dakika haberi | Mahalleliyle kavga ettikten sonra köpeklerini ölü bulan adam gözyaşlarını tutamadı: Hayatım zindan oldu

YORUMLAR
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Antalya, Muhtar, Kemer, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Mahalleliyle kavga ettikten sonra köpeklerini ölü bulan adam gözyaşlarını tutamadı: 'Hayatım zindan oldu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Mahalleliyle kavga ettikten sonra köpeklerini ölü bulan adam gözyaşlarını tutamadı: "Hayatım zindan oldu" - Son Dakika
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