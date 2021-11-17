Son dakika haberleri! Emektar kadın muhtar, muhtarlıkta ölü bulundu - Son Dakika

Emektar kadın muhtar, muhtarlıkta ölü bulundu

Muhtarlıkta yatıp kalkan kadın muhtardan gelen acı haber sevenlerini üzdü

DENİZLİ - Denizli'de 3 dönemdir görev yapan mahallenin sevilen kadın muhtarı, yürüme güçlüğü nedeniyle yatıp kalktığı muhtarlık içerisinden ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2009 yılından bu yana görev yapan Mahalle Muhtarı Semiha Aras (70), gün boyu muhtarlık binasını açmadı. Kendisinden haber alamayan ilçedeki ailesi mahalle sakinlerinden yardım istedi. Muhtarlık binasına giderek kontrol eden mahalle sakinleri, içeriden Aras'a ait telefonun çaldığını duyduklarını ancak kapıyı açan olmadığını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, Aras'ın yatağında yattığını, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Acılı haberi duyan aile üyeleri ve mahalle sakinleri muhtarlık önünde göz yaşlarına hakim olamadı. İlk değerlendirmelere göre ise Semiha Aras'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öngörülüyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Aras'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ameliyat sonrası merdiven çıkamadığı için hafta içi muhtarlıkta kalıyormuş

Bir süre önce düşme sonucu kalça kemiği kırıldığı öğrenilen Aras'ın yürümekte güçlük çektiği öğrenildi. Bu sebeple 3. kattaki dairesine çıkmakta zorlanan Aras, çalışma günlerini muhtarlık içerisinde ayarladığı bir odada, hafta sonları ise evine gittiği öğrenildi. Ayrıca Aras'ın emekli hemşire olduğu belirtildi.