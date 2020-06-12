Son dakika haberi: MAHMUTBEY STADYUMUNDA CUMA NAMAZI KILAN YÜZLERCE KİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından üçüncü Cuma namazına da katılım yoğun oldu. Bağcılar'daki Mahmutbey Stadyumu'nu tamamen dolduran vatandaşların kıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 29 Mayıs Cuma günü Cuma namazıyla birlikte toplu halde ibadete açılmıştı. Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bu haftaki Cuma namazı yine cami avluları, bahçeleri ve namaz kılmak için belirlenen diğer alanlarda kılındı. Bağcılar'da Cuma namazı için en çok katılımın olduğu yer ise Mahmutbey Stadyumu oldu. Namaz saati yaklaşırken stadyumu tamamen dolduran vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Yüzlerce kişinin katılımı ile kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.