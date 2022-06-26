Mahsur kalan martıya itfaiyeden kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Mahsur kalan martıya itfaiyeden kurtarma operasyonu

26.06.2022 21:42

- Mahsur kalan martıya itfaiyeden kurtarma operasyonu Dikenlerin içinde mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'de otluk alandaki dikenlerin içinde mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Mahsur kalan martıya itfaiyeden kurtarma operasyonu

Dikenlerin içinde mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'de otluk alandaki dikenlerin içinde mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alandaki dikenlerin içine giren martı mahsur kaldı. Martının mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde martıyı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Tedavi altına alınan martı, iyileştikten sonra doğaya salınacak.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahsur kalan martıya itfaiyeden kurtarma operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahsur kalan martıya itfaiyeden kurtarma operasyonu - Son Dakika
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