- Mahsur kalan martıya itfaiyeden kurtarma operasyonu
Dikenlerin içinde mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
KOCAELİ - Kocaeli'de otluk alandaki dikenlerin içinde mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alandaki dikenlerin içine giren martı mahsur kaldı. Martının mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde martıyı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Tedavi altına alınan martı, iyileştikten sonra doğaya salınacak.
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