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Son dakika haberi: Makedonyalı öğrenciler 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı - Son Dakika

Son dakika haberi: Makedonyalı öğrenciler 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı

15 Temmuz 2021 Perşembe 22:07
Son dakika haberi: Makedonyalı öğrenciler 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı, System.String[]

Son dakika haberine göre Trakya Üniversitesinde, Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği ve Trakya Üniversitesi Uluslararası Kültürel Etkileşim Topluluğu iş birliğinde "15 Temmuz Milli Birlik Günü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde, Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği ve Trakya Üniversitesi Uluslararası Kültürel Etkileşim Topluluğu iş birliğinde "15 Temmuz Milli Birlik Günü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anmaya, milli birlik ve beraberlik vurgusuyla halkın demokrasi zaferini kutlamaya devam ediyor.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği ve Trakya Üniversitesi Uluslararası Kültürel Etkileşim Topluluğu tarafından "15 Temmuz Milli Birlik Günü ve Şehitleri Anma Programı" gerçekleştirildi. Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yanı sıra 15 Temmuz temalı videolar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, TİKA ve MATÜSİTEB iş birliğinde hazırlanan "10 Kıta 10 Şehir" gösterimi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan "Bize Her Yer Türkiye-Kuzey Makedonya" belgeseline yer verildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanların anıldığı programda, Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenler de unutulmadı. Programa katılan protokol üyeleri ve öğrenciler hep bir ağızdan şehitler için dua etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, milletin iradesine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından Kosova ve Kuzey Makedonya'da yaşanan dayanışmayı, birliği ve beraberliği anlatan videolar ile devam etti. 15 Temmuz sonrası Türkiye'yi yalnız bırakmayan ve sokaklara döküldükleri görülen Kosovalı ve Kuzey Makedonyalı soydaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tarihten bugüne birçok farklı yöntem ve silahla bu büyük millete tuzak kurulduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "15 Temmuz'da ise bambaşka bir silah ile karşımıza dikildiler. Yıllar öncesinden hesaplanmış, planlanmış ve kurgulanmış istihbari bir hareketle karşılaştık o gün. Fakat bu büyük millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu oyuna bir son verdi. Meydanları doldurdular; çıplak ayaklarla, ellerle ateşlenen silahlara 'Dur!' dediler. Aziz milletimiz, ne kadar büyük olduğunu yeniden gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Türk milletinin hikayesini iyi okumak lazım"

O gece 251 şehit ve binlerce gazinin canları ve kanları pahasına Türkiye'den bir Suriye, bir Irak çıkarma hülyalarına son verdiğini ifade eden Tabakoğlu, "Türk milletinin hikayesini iyi okumak lazım. Nasıl ki yüzyıl önce Çanakkale açıklarına gemileriyle, tüfekleriyle geldilerse bugün de sosyal medyasıyla, ekonomisiyle yani güncel silahları ile geliyorlar, gelecekler de gelecekleri varsa görecekleri de var. Milletimize şunu iyi anlatmamız gerekir. Bu topraklarda yaşıyoruz diye, bu dine mensubuz ve bu büyük milletin mensubuyuz diye hedefteyiz. Bu yüzden bir ve beraber olmak zorundayız. Düşman geldiği zaman hepimizi hedef alacak. Bölünmeden, parçalanmadan bu gerçeğin farkına varmalıyız" dedi.

Türk halkının büyük millet olmanın ne demek olduğunu vakti geldiğinde canını ortaya koyarak gösterdiğini vurgulayan Rektör Tabakoğlu, "Biz, inancımıza ve bize ait olanlara sahip çıktıkça bize kimse dokunamayacak. Evlatlarımıza bunu iyi anlatmamız lazım. Bu topraklarda yaşıyor diye, bu dine mensup diye, adı Türk diye bu millet yine hedef olacak. Sen ne olursan ol, onların gözünde ötekisin ve hedefsin" diye konuştu.

Türkiye'nin sadece sınırlarının içerisinden ibaret olmadığına dikkat çeken Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Burada bir sancı olduğu zaman Üsküp ayağa kalkıyor, 'Canım yandı!' diyor. Çünkü oralarda Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkan kardeşlerimiz var. Burada okuyan kardeşlerimiz, evlatlarımız da bizleri ve Türkiye'yi unutmayacaklar. Onlar bizim en büyük zenginliğimiz, onlarla gurur duyuyoruz. 251 şehidimize, şehitlerimizin komutanı Ömer Halisdemir'e ve şimdiye kadar bu millet uğruna, İ'la-yi Kelimetullah uğruna can vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum."

Programda, açılış konuşmalarının ardından Hafız Ozan Cico tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi ve 15 Temmuz demokrasi şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Ardından TİKA ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) iş birliğinde 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan ve ülkenin farklı şehirlerinden Türk gençlerinin İstiklal Marşı okuduğu "10 Kıta 10 Şehir" başlıklı video izlendi.

Programda ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bize Her Yer Türkiye-Kuzey Makedonya" adlı gösterim sunuldu.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Son dakika haberi: Makedonyalı öğrenciler 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı
Son dakika haberi: Makedonyalı öğrenciler 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı
Son dakika haberi: Makedonyalı öğrenciler 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı
Son dakika haberi: Makedonyalı öğrenciler 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı

Trakya Bölgesi, 15 Temmuz, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Makedonyalı öğrenciler 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı - Son Dakika


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