Son dakika haberi... Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış - Son Dakika
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Son dakika haberi... Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış

07.04.2022 11:53
Son dakika haberi... Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış

Son dakika haberi: ANTALYA'da, 11 ay önce boşandığı Meral Demir Fesli (39) ile 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi (40) maket bıçağıyla yaralayan Abdullahrezzak Aydın (41) hakkında 9 aydır uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.

ANTALYA'da, 11 ay önce boşandığı Meral Demir Fesli (39) ile 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi (40) maket bıçağıyla yaralayan Abdullahrezzak Aydın (41) hakkında 9 aydır uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisi süren Meral Demir Fesli, ilk ifadesinde "Eski eşim Abdullahrezzak Aydın, beni ve kocamı öldürmekle tehdit ediyordu. Kapıyı açmam ile beraber boğazımı ve çeşitli yerlerimi maket bıçağıyla kesti daha sonra kapıyı kilitleyip, eşimi de yaraladı" dedi.

Olay, dün akşam Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Abdullahrezzak Aydın, iddiaya göre, 11 ay önce boşandığı Meral Demir Fesli'nin yanına, 2 çocuğunu görmeye gitti. Bir süre evde kalan Aydın ile Meral Demir Fesli'nin 10 gün önce evlendiği Erden Fesli arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Aydın, 2 çocuğunu komşuya bırakarak eve geri döndü.

KAPIYI KİLİTLEYİP MAKET BIÇAĞIYLA SALDIRDIKapıyı içeriden kilitleyen Abdullahrezzak Aydın, yanında getirdiği maket bıçağı ile hem eski eşini hem de Erden Fesli'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Çığlıkları duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güçlükle dairenin kapısına açıp içeri girdi. Kanlar içinde bulunan Fesli çifti, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü, Aydın da gözaltına alındı.'KAPIYI AÇMAMLA BOĞAZIMI KESTİ'Hastanede tedavisi devam eden Meral Demir Fesli, polise verdiği ilk ifadesinde, eski eşi hakkında 9 aydır uzaklaştırma kararı olduğunu belirterek, "Eski eşim, beni ve kocamı öldürmekle tehdit ediyordu. Haber gönderip, çocukları görmeye geleceğini söylemiş. Söylediği gibi gelip, kapıyı çaldı. Kapıyı açmam ile beraber boğazımı ve çeşitli yerlerimi maket bıçağıyla kesti daha sonra kapıyı kilitleyip, eşimi de yaraladı" dedi.

Polisteki sorgusu süren Abdullahrezzak Aydın'ın ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Son dakika haberi... Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış
Son dakika haberi... Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış
Son dakika haberi... Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış
Son dakika haberi... Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış
YORUMLAR
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10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı İHH, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı İHH, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

Erenköy, Kepez, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış - Son Dakika


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