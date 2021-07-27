Son dakika haberi! Makine mühendisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da tek başına ikamet eden 35 yaşındaki makine mühendisi, evinde iple asılmış halde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeoluk Mahallesi Yalı caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartman dairesinin birinci katında gerçekleşti. Bir devlet kurumunda memur olarak çalışan A.E.'den işe gelmemesi üzerine haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapıyı çalan arkadaşları kimsenin kapıyı açmaması ve içeriden gelen kötü kokular nedeni ile şüphelenerek polise haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, çilingir yardımı ile kapıyı açtı. A.E.'yi ipe asılı halde gören pols, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.E'nin hayatını kaybettiğini belirtti. İlk belirlemelere göre, A.E'nin 2 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. - ANTALYA