Son dakika haberi: Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden dezenfekte hizmeti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma, park ve cami gibi ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmasını sürdürdü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, yazılı açıklamasında, belediye başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Pandemiyle mücadele kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Aşıcı, "Toplum sağlığını gözeterek virüsün yayılımını engellemek veya en aza indirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, kamu kurum ve kuruluşlarını, park ve sosyal alanları, ibadethaneleri, toplu taşıma ve ticari araçları, otobüs durakları, muhtar evleri ile Büyükşehir bünyesine bağlı konaklarını periyodik olarak ilaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.