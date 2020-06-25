Son dakika haberi | Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi

Son dakika haberi... MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 110 kilo 900 gram esrar ele geçirilirken, 1'i emekli polis 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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