Son dakika haberi | Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi

Son dakika haberi... MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 110 kilo 900 gram esrar ele geçirilirken, 1'i emekli polis 4 şüpheli de gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 110 kilo 900 gram esrar ele geçirilirken, 1'i emekli polis 4 şüpheli de gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, plakası önceden belirlenen araçta arama yapıldı. Aramada, 110 kilo 900 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi. Polis, para ve uyuşturucuya el koyarken, 1'i emekli polis 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu Ticareti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:18 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Malatya'da 110 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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