Son dakika haberi | Malatya'da 125 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Malatya'da 125 litre sahte içki ele geçirildi

23.12.2020 17:03
Son dakika haberi | Malatya'da 125 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haberleri... MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince bir depo ile bir araçta yapılan aramada satışa hazır, şişelere doldurulmuş 125 litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiye el koyan polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


Son dakika haberi | Malatya'da 125 litre sahte içki ele geçirildi

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Malatya'da 125 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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