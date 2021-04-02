Son dakika haberi... Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı
02.04.2021 17:07
Bir son dakika haberine göre MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Yukarıyabanlı ve Kale ilçesine bağlı Kıyıcak mahalleleri, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Yukarıyabanlı ve Kale ilçesine bağlı Kıyıcak mahalleleri, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Arapgir'in Yukarıyabanlı ile Kale'nin Kıyıcak mahallelerinde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Bunun üzerine iki mahalle, İlçe Hıfzıssıhha kurullarının alıkları kararlarla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallelerin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
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