Son dakika haberi | Malatya'da 26 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Malatya'da 26 silah ele geçirildi

14.03.2022 15:13
Son dakika haberi | Malatya'da 26 silah ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentteki huzur ve güvenliğinin tesisi kapsamında sürdürülen çalışmalarda çeşitli ebatlarda 26 silah ele geçirildiMalatya'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin tesisi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı...

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentteki huzur ve güvenliğinin tesisi kapsamında sürdürülen çalışmalarda çeşitli ebatlarda 26 silah ele geçirildi

Malatya'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin tesisi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda 3'ü kurusıkı olmak üzere 18 adet tabanca, 8 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek, kesici alet ve 154,53 gram narkotik madde ile 117 adet narkotik hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen diğer iki ayrı çalışmada ise aranmaları bulunan 96 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 3 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen bir şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Son dakika haberi | Malatya'da 26 silah ele geçirildi
Son dakika haberi | Malatya'da 26 silah ele geçirildi
Son dakika haberi | Malatya'da 26 silah ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Malatya'da 26 silah ele geçirildi - Son Dakika


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