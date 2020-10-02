Son dakika haberi! Malatya'da 3,5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada 3,5 kilo esrar ve 650 kök kenevir bitkisi ile av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve tüfeğe el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

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