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Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

01.09.2021 10:06
Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Kapıkaya Mahallesi mevkiinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, Özalper Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana bir başka kazada ise 1 kişi yaralandı.

Malatya - Kayseri karayolu Tavşantepe mevkii Akçadağ yol ayrımında meydana gelen diğer bir kazada da 2 kişi yaralanırken, yaralılar kentte çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

Alparslan Türkeş Bulvarı, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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