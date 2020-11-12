Son dakika haberi... Malatya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Son dakika habere göre Malatya'nın Darende ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mustafa Deniz, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mustafa Deniz, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi. Aşağıulupınar Mahallesi'nde ikamet eden Deniz (66), göğüs ağrısı şikayetiyle Hulusi Efendi Devlet Hastanesine başvurdu. Hastayı muayene eden doktor, Deniz'in kalp krizi geçirdiğini tespit edince 112 Komuta Merkezinden ambulans helikopter talep etti. Deniz, bilinci açık bir şekilde ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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