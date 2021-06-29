Son dakika haberi! Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dilek Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan Cem Sultan Karakaya (32) ile M.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, Cem Sultan Karakaya'yı bıçakladı.

Ağır yaralanan Karaya, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince yakalanan M.G. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.